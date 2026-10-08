Maltepe'de 7 katlı bina kısmi çöktü, 10 kişi kurtarıldı! Valilik açıkladı: 3 kişi aranıyor, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

08 Ekim 2026 14:04

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı büyük bir gürültüyle çöktü. Diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazda bulunan 15 kişiden 10'una sağ olarak ulaşıldı. Yaralı kurtulan vatandaşlar, hastaneye kaldırılırken İstanbul Valiliği 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler…