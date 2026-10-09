Video Haber Başkan Erdoğan'dan Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

09 Ekim 2026 16:17

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Özgür Özel ve muhalefete sert tepki göstererek, "FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar." dedi. Erdoğan, "Önce para kulelerin hesabını verin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz." ifadelerini kullandı.

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