Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
07 Ekim 2026 20:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu.
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