Aile Bakanı Göktaş'tan fon açıklaması: "İddialar tamamen asılsızdır" | Video
08 Ekim 2026 17:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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