Başkan Erdoğan: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir | Video

11 Ekim 2026 11:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzlerce genci Kocaeli'de biraraya getiren 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"