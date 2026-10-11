Başkan Erdoğan: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir | Video
11 Ekim 2026 11:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzlerce genci Kocaeli'de biraraya getiren 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"
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