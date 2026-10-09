Son Dakika | Başkan Erdoğan: "Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama Gazze'ye sırtını dönmez" | Video
09 Ekim 2026 12:11
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda “Uluslararası Adalet Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'yi savunmaya devam edeceklerini kaydeden ve Katil İsrail'e tepki gösterken Başkan Erdoğan, "Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez." mesajını verdi.
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