AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye bu meseleden daha güçlenerek çıkacak

09 Ekim 2026 18:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayman, "Esas olan millet davasıdır. Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Türkiye temizlenerek yeniden bir rota belirleyecek ve bu noktada ilerleyecek." dedi.