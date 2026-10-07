SON DAKİKA: İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" | Video
07 Ekim 2026 12:49
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Cemil Tugay'ın rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
53:24
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İzmir bugün bir başka, çok coşkulu" | Video 07.10.2026 | 12:46
04:42
00:23
Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu | Video 07.10.2026 | 11:52
03:03
İşte İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar! | Video 07.10.2026 | 10:14
00:15
Yolcu vapuru yalıya böyle çarptı 07.10.2026 | 00:21
00:15
Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı 06.10.2026 | 22:03
00:38
Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 06.10.2026 | 21:28
00:28
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü 06.10.2026 | 20:16
02:55
02:22
Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı | Video 06.10.2026 | 11:22
02:38
20:53
Başkan Erdoğan: Uzay küresel bir alana dönüşmüştür... | Video 05.10.2026 | 16:26
00:23
08:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 04.10.2026 | 20:49
03:10
Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz'dan SABAH'a özel açıklamalar 04.10.2026 | 20:36
23:07
32:35
00:43
00:44
75 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon; 714 tutuklama | Video 03.10.2026 | 12:47