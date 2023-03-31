PKK'yı açık açık destekleyen, silah ve mühimmat ile donatan ABD'de "2023'ün en önemli olayı" manşetleri atılan Türkiye seçimleri için düğmeye basıldı. HDP ile ittifakın garantilenmesinin ardından Türkiye seçimlerinde Kılıçdaroğlu lehine algı için devreye giren Amerika'da medya operasyonu hız kazandı. Dünyaca ünlü National Geographic skandal bir yayına imza atarak PKK'lı teröristleri halk kahramanı olarak sundu. Türkiye'de birçok platformda yayın yapan NATGEO, sosyal medyada da akılalmaz ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine güzelleme yaptı.