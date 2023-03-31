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Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:06

ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo'dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

PKK'yı açık açık destekleyen, silah ve mühimmat ile donatan ABD'de "2023'ün en önemli olayı" manşetleri atılan Türkiye seçimleri için düğmeye basıldı. HDP ile ittifakın garantilenmesinin ardından Türkiye seçimlerinde Kılıçdaroğlu lehine algı için devreye giren Amerika'da medya operasyonu hız kazandı. Dünyaca ünlü National Geographic skandal bir yayına imza atarak PKK'lı teröristleri halk kahramanı olarak sundu. Türkiye'de birçok platformda yayın yapan NATGEO, sosyal medyada da akılalmaz ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine güzelleme yaptı.

SABAH İNTERNET
ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo’dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

Amerika'da Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a vaat olarak bile söylettirilen "Erdoğan karşıtlarını destekleme" politikası seçimlere günler kala yeniden vücut buldu.

PKK ve yan kollarına dünyanın gözü önünde silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD'de medya da boş durmuyor ve daha önceki birçok seçim ve kritik dönemeçte olduğu gibi PKK'lı hainleri ve destekçilerini birer barış elçisi, halk ve demokrasi kahramanı gibi sunmaya devam ediyor.

ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo’dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

Türkiye seçimlerini "2023'ün en önemli olayı" olarak nitelendiren ABD medyasında HDP ve PKK desteğini garantileyen Kılıçdaroğlu için medya operasyonu da fiilen başlatıldı. Türkiye'de birçok platform üzerinden yayın yapan ve sosyal medyada takipçileri bulunan belgesel kanalı National Geographic PKK'lı teröristleri birer demokrasi ve halk kahramanı gibi servis etti.

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ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo’dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

BELGESEL KANALININ RESMİ HESABINDA PKK'LI TERÖRİST REKLAMI!

Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'in Instagram hesabında skandal bir paylaşıma yer verildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen paylaşımda kadın teröristler adeta bir 'kahraman' gibi gösterildi.

ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo’dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

PKK'NIN ABD TARAFINDAN FONLANDIĞINI DA İTİRAF ETTİLER!

Öte yandan paylaşıma düşülen açıklamada ABD'nin PKK'yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da açık açık itiraf edildi. 2014 yılında çekilen fotoğrafların şu an servis edilmesi ise yapılanın bir 'algı operasyonu' olduğu yorumlarına neden oldu.

ABD Kılıçdaroğlu için düğmeye bastı: Nat Geo’dan skandal PKK’lı kadınlar yayını!

KILIÇDAROĞLU ORTAKLIĞI TAMAMLANDI, TERÖRİSTLERİN ALGI OPERATÖRLÜĞÜNÜ ABD ÜSTLENDİ

ABD merkezli belgesel kanalı National Geographic'in sosyal medya hesabından yapılan bu skandal paylaşım tepkilere neden oldu. Açık açık PKK propagandası yapan hesap, PKK'lı kadın teröristleri fotoğraflayan ve İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Erin Trieb'in terör örgütü içinde çektiği fotoğraflarına yer verdi.

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