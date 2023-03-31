Amerika'da Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a vaat olarak bile söylettirilen "Erdoğan karşıtlarını destekleme" politikası seçimlere günler kala yeniden vücut buldu.

PKK ve yan kollarına dünyanın gözü önünde silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD'de medya da boş durmuyor ve daha önceki birçok seçim ve kritik dönemeçte olduğu gibi PKK'lı hainleri ve destekçilerini birer barış elçisi, halk ve demokrasi kahramanı gibi sunmaya devam ediyor.