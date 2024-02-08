Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:38
Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı
SABAH, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına saldırınca etkisiz hale getirilen DHKP/C üyesi iki teröristle ilgili çok önemli bir detaya ulaştı. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi. Teröristlerden üzerinden ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi.