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Haberler Galeri Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:38

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

SABAH, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına saldırınca etkisiz hale getirilen DHKP/C üyesi iki teröristle ilgili çok önemli bir detaya ulaştı. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi. Teröristlerden üzerinden ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi.

ATAKAN IRMAK
Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Olay günü metrobüsün Çağlayan Adliyesi durağında inen 2 terörist, üst geçidi kullanarak adliyeye yöneldi. Bu sırada, 2 polisin bir vatandaşa GBT uygulaması yaptığını görünce, kendilerine yapılmasından endişelenen kadın terörist, polisin yüzüne biber gazı sıktı. Silahını ateşlemeye çalışan teröristin tabancası ilk anda tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışan teröristlerin, peşlerindeki polisleri hedef alarak sıktıkları kurşunlar, yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybetmesine, 2'si polis ile 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğu çok sayıda mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

YARGI MENSUPLARINI ALIKOYUP CANLI YAYIN YAPACAKLARDI

Adliyenin C kapısından girmeyi amaçlayan teröristlere burada görevli polisler karşılık verdi. Önce terörist Emrah Yayla ardından da Pınar Birçok etkisiz hale getirildi. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi.

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Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Cesetleri incelenen teröristlerin üst aramasında mühimmat ve plastik kelepçeler çıktı. Kadın teröristin çorabına 48 adet kurşun sakladığı, üzerine ise örgütsel mesajlı bir yelek giydiği belirlendi. Çantasında bulunan bir düzeneğin ise halen incelendiği öğrenildi. Teröristlerden üzerinden ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi. Cep telefonu çok yönlü incelenmek üzere Siber Polise teslim edildi.

DHKP/C'li teröristlerin adliyeye saldırı planı "5 dakika"da engellendi | Video

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Terörist Pınar Birçok'un olay sırasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olan ablası Necmiye Birçok tutuklandı. Duruşmayı izlemeye gelen 3 kişi de olayla irtibatı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan adliyedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a ulaştı.

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

4 AYDA İKİ KANLI EYLEM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C'nin son dönemlerde eylem arayışına girmesi dikkat çekti. Öyle ki örgüt, İstanbul'daki eylem girişiminden 4 ay önce Yunanistan'daki firarilerini de geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla sokmaya çalıştı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan biri kadın 4 kişiye Jandarma ekipleri dur ihtarında bulundu. Teröristlerin ateş açmasıyla çıkan çatışmada DHKP-C üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır öldürüldü. 12 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri yanında olan teröristlerin hedefinin başkent Ankara'da eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

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