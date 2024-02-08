Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

4 AYDA İKİ KANLI EYLEM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C'nin son dönemlerde eylem arayışına girmesi dikkat çekti. Öyle ki örgüt, İstanbul'daki eylem girişiminden 4 ay önce Yunanistan'daki firarilerini de geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla sokmaya çalıştı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan biri kadın 4 kişiye Jandarma ekipleri dur ihtarında bulundu. Teröristlerin ateş açmasıyla çıkan çatışmada DHKP-C üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır öldürüldü. 12 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri yanında olan teröristlerin hedefinin başkent Ankara'da eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

