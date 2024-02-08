DHKP/C'li teröristlerin adliyeye saldırı planı "5 dakika"da engellendi | Video 08.02.2024 | 09:30 Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3'ü polis 6 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da DHKP/C'li teröristlerin adliye önündeki polis kontrol noktasına saldırarak bir vatandaşın şehit edilmesi, 3 polis ve 3 vatandaşın yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. AA muhabirleri, terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla tarafından adliyeye yönelik gerçekleştirilmek istenen ancak devriye görevi yapan polisin hareketlerinden şüphelenerek kimlik sorması üzerine iki saldırganın polislerle vatandaşlara ateş açmasıyla son bulan eylemi derledi.