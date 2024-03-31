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Haberler Galeri Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:23

Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yerel yönetimler, beş yıllık periyotlarla halkın tercihine sunuluyor. Afyonkarahisar, 31 Mart 2024 Pazar günü, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi için sandık başına gidiyor. Afyonkarahisar seçim sonuçları, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip edilebilir. Hangi adayın kazandığı ve oy oranlarının nasıl olduğu, resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Afyonkarahisar seçim sonuçları ve partilerin oy oranları, YSK verileriyle doğrulanacak. İşte 2024 Afyonkarahisar oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından, sıra belediye seçimlerine geldi. Yerel seçimler, milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşiyor. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, ''2024 Afyonkarahisar seçimi kimin kazandığı'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. İşte, YSK verileriyle 2024 Afyonkarahisar oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Afyonkarahisar Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Hüseyin Ceylan Uluçay

CHP: Burcu Köksal

MHP: Sezer Küçükkurt

İYİ Parti: Alper Yağcı

DEM Parti: Zehra Yalçın

Zafer Partisi: Burkahan İngeç

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Afyonkarahisar'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Başmakçı seçim sonuçları

Bayat seçim sonuçları

Bolvadin seçim sonuçları

Çay seçim sonuçları

Çobanlar seçim sonuçları

Dazkırı seçim sonuçları

Dinar seçim sonuçları

Emirdağ seçim sonuçları

Evciler seçim sonuçları

Hocalar seçim sonuçları

İhsaniye seçim sonuçları

İscehisar seçim sonuçları

Kızılören seçim sonuçları

Sandıklı seçim sonuçları

Sinanpaşa seçim sonuçları

Sultandağı seçim sonuçları

Şuhut seçim sonuçları

Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hüseyin Ceylan Uluçay, CHP Burcu Köksal, MHP Sezer Küçükkurt, İYİ Parti Alper Yağcı, Zafer Partisi Burkahan İngeç ve DEM Parti ise Zehra Yalçın ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Afyonkarahisar seçim sonuçları! YSK Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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