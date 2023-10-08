Ahmet Mücahit Arınç kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Mücahit Arınç kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. belirlenen listede yer alan isimlerden biri de Ahmet Mücahit Arınç oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Mücahit Arınç kimdir, nerelidir? AHMET MÜCAHİT ARINÇ KİMDİR? Ahmet Mücahit Arınç (d. 4 Mart 1986; Şehzadeler, Manisa) Türk siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İstanbul 3. Bölge milletvekili ve AKP Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. Bülent ve Münevver çiftinin çocuğu olarak, 4 Mart 1986'da Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Manisa'da, ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Üniversite diplomasını Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden aldı. TOBB-TPAV ve TPIC kurumlarında çalıştı. 2018'de AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi. Aynı zamanda AKP Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Arınç, 2010 yılında Kübra Yeliz Asker evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu vardır.