Ahmet Mücahit Arınç kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Mücahit Arınç kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. belirlenen listede yer alan isimlerden biri de Ahmet Mücahit Arınç oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Mücahit Arınç kimdir, nerelidir?