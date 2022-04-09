Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 13:43

AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ve açıklanmasına saatler kalan milletvekili aday listesi büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme ile milletin karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. İşte AK Parti'nin 2023 milletvekili aday listesi için sızan kulis bilgileri

SABAH İNTERNET
AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK Parti'de milletvekili aday listesi heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişim ve yenilenme parolasıyla girecek.

2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklanacak. Listeyle ilgili çok önemli bilgiler kulislere sızdı.

AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE DEĞİŞİM RÜZGARI ESECEK

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NASIL BELİRLENDİ?

Partililerle yapılan toplantılarda, vatandaşlarla buluşmalarında ve medya aracılığıyla sıklıkla 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesinin belirlenmesi sürecinde bizzat, titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN 2023 ADAY LİSTESİNE SON ŞEKLİNİ VERDİ

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretler, şehirlerdeki açılış programları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulleri ve toplantıların dışındaki mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde geçiren Başkan Erdoğan, listelere son şeklini heyetiyle birlikte verdi.

AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Milletvekili aday listesinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

SON DAKİKA