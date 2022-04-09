Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 13:43

AK Parti Milletvekili aday listesinde büyük değişim | 2023 AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ve açıklanmasına saatler kalan milletvekili aday listesi büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme ile milletin karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. İşte AK Parti'nin 2023 milletvekili aday listesi için sızan kulis bilgileri