İZMİR YİNE KOKU İLE BAŞ BAŞA

İzmir Körfezi'nin halinin ortada olduğunu ve her yaz olduğu gibi İzmirlinin yine koku problemiyle baş başa bırakıldığını belirten Bursalı, "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi sağlıklı çalışmıyor. Zaten normal günlerde arıttığı su bile standartlara uygun değil. Her yağmurda Çiğli'deki tesisten Körfez'e pis su boşaltılıyor. Çünkü sistem yağmur suyu ayrıştırması yapmadığı için o su da arıtma tesisine geliyor. Sonunda olan Körfez'e İzmirliye oluyor. Diğer bölgelerdeki arıtma tesislerinden özellikle yazlık beldelerde olanların kapasiteleri yaz aylarında çok yetersiz kalıyor. Bu durumda da deniz bizzat belediye eliyle kirletiliyor. Üzerine 40 arıtma tesisinin de çevre belgesinin olmadığının ortaya çıkması tam bir skandal. Soyer yıllardır her fırsatta Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söylüyor ama işte sonuç ortada. Bunların hepsi çevre yüzsüzü" dedi.