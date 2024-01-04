Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
08:01
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
AK Parti, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında beyanname ve aday belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Partinin kampanya ekibi beyannamenin ismini "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik" olarak belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ismi beğendiği öğrenildi . Bu hafta taslak beyannamenin tamamlanıp haftaya Başkan Erdoğan'a sunularak son şeklinin verilmesi bekleniyor.