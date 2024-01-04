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Haberler Galeri AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:01

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

AK Parti, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında beyanname ve aday belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Partinin kampanya ekibi beyannamenin ismini "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik" olarak belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ismi beğendiği öğrenildi . Bu hafta taslak beyannamenin tamamlanıp haftaya Başkan Erdoğan'a sunularak son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Fatma GÖKSU
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

7 bölümden oluşması planlanan beyannamenin yaklaşık 200 sayfa olması öngörülüyor. Beyanname 13 Ocak'ta basılacak. Gerçek belediyecilik teması üzerinde şekillenen beyannamede, şehircilik ön plana çıkacak.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

Sürdürülebilir şehir vurgusu da beyannamede olacak. Beyannamede kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Başıboş sokak hayvanlarına çözümlerden, trafik sorunlarına, yatay mimariden, alternatif ulaşım ağlarına kadar vatandaşın sorunlarına somut çözümler olacak. Lansman, 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda yapılacak

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AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

'TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK'

AK Parti, seçim çalışmalarını aşama aşama bir düzen içerisinde sürdürüyor. YSK seçim takviminin 1 Ocak itibariyle başlamasının ardından AK Parti'de çalışmalarında üst aşamaya geçti. Bir taraftan aday isimleri belirlenirken diğer taraftan kampanya ekibi de beyanname üzerine beyin fırtınası yapıyor.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

1994'te Erdoğan başkanlığında Türkiye'ye model olan AK Parti belediyeciliğinin yanı sıra vatandaşa yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak. Bu kapsamda bir marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledi.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

15 ALT BAŞLIKTA VATANDAŞA HİTAP EDİLECEK

Kampanya tıpkı Türkiye Yüzyılı programındaki gibi gerçek belediyecilik de 15 alt başlıkta ele alınacak. Gerçek, şeffaf, adaletli, eşitlikçi ,üretken , vizyoner, yeni şehircilik trendleri, kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, güvenli belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak.

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