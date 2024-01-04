AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

1994'te Erdoğan başkanlığında Türkiye'ye model olan AK Parti belediyeciliğinin yanı sıra vatandaşa yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak. Bu kapsamda bir marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledi.



