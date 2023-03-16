Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Akşener, CHP'ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:03

Akşener, CHP'ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğine ilişkin açıklamaları gündem olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den örtülü cevap geldi. İki belediye başkanını "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcıları" olarak tanımlayan Akşener, "İYİ Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Akşener, CHP’ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, sık sık İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına ilişkin vurgu yaparak CHP'ye örtülü rest çekti.

Akşener, CHP’ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

Kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında iki belediye başkanının geleceğini yorumlayan CHP'li Bülent Kuşoğlu, "İki görevi aynı anda yapmayacaklar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akşener, CHP’ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

Onu Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz, hiç istemez" demişti. Kuşoğlu ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığına yeniden aday olma ihtimallerine de yeşil ışık yakmıştı.

Akşener, CHP’ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

İYİ Parti kanadında öfkeye sebep olan bu sözler sonrası Meral Akşener'den günlerdir beklenen cevap geldi. Akşener iki isme "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcılarımız" diyerek Kuşoğlu'na üstü kapalı meydan okudu.

Akşener, CHP’ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi

"TARTIŞTIK, KAVGA ETTİK"

İttifak içinde yaşanan 4 günlük skandal sürece ilişkin de çarpıcı sözler sarf eden Akşener, "Yılmadık, direndik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik.

SON DAKİKA