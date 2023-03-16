Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
08:03
Akşener, CHP'ye üstü kapalı meydan okudu! Altılı koalisyonda İmamoğlu-Yavaş restleşmesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğine ilişkin açıklamaları gündem olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den örtülü cevap geldi. İki belediye başkanını "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcıları" olarak tanımlayan Akşener, "İYİ Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" dedi.