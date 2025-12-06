Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında İBB'deki vurgunun kilit ismi Murat Gülibrahimoğlu üzerinden İYİ Parti eski genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Övür, "Herhalde belediyeler ile "kazanç" ilişkisi olanları ya da "hafriyatçı Gülibrahimoğlu gibi kaçak işadamlarıyla bağ kuranları" iyi biliyor ve tanıyor ki net mesaj gönderiyor. Bu durumda Dervişoğlu sussa da Akşener mutlaka konuşmalı ve özellikle İyi Parti'yi çökertme operasyonunu anlatmalı." dedi.

01 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?
MAHMUT ÖVÜR MAHMUT ÖVÜR

Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı şu şekilde:

DEVASA BİR İLİŞKİLER AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "Yüzyılın yolsuzluk dosyası" diye nitelediği "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi deşildikçe siyasetten iş dünyası ve medyaya birçok insanın bulaştığı devasa bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor.
Önceki gün iddianamede "büyük vurgun" olarak yer alan toprak döküm yolsuzluğuyla ilgili siyasi bir bağlantıdan söz etmiştim. İddiaya göre toprak döküm işinde İmamoğlu'nun ortağı olan Murat Gülibrahimoğlu'nu İBB'ye yönlendiren, referans olan isim İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu... Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin dile getirdiği bu iddiayı Kemerburgaz'da petrol istasyonu sahibi işadamı da doğruladı ve Dervişoğlu'nun Gülibrahimoğlu ile sık sık kendi bürosunda buluştuklarını söyledi.

02 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

Aslında işin bu gizli kapaklı yanı bilinmese de İyi Parti'nin İmamoğlu'na açık destek verdiği biliniyor. O dönemde CHP'nin adayı İmamoğlu, aynı zamanda hem İyi Parti'nin hem de gizli ortakları HDP'nin adayıydı.

Zaten seçim sonrası İBB'nin şirketleri, yönetim kadroları ve yeni alınacak elemanları bu üç parti arasında paylaşılmıştı. Yüzdeleri bile belliydi.

Burada ilginç olan, bu açık ortaklık ile gizli kapaklı yapılan siyasetin finansmanı arasında nasıl bir bağ kurulduğuydu. CHP'deki şaibeli kurultayla bu ilişki az çok deşifre oldu.

Peki İyi Parti'yle bu kirli yapının bir ilişkisi var mıydı?

03 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

Dervişoğlu-Gülibrahimoğlu görüşmesi tam da bu nedenle önemli... Bu ilişkiyi yazınca tecrübeli bir siyasetçi, Akif Serdar Önder isimli bir kişinin 10 Kasım 2025 tarihli bir tweet'ini gönderdi. Önder'i kamuoyu tanınmayabilir ama İyi Partililer iyi tanıyor. Eski genel başkanları Meral Akşener'in en yakın adamlarından biri. O tweet'iyle "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi daha açıklanmadan şöyle bir not paylaşmıştı:

04 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

"Genel Başkanımızın bugüne kadar hiçbir belediyeyle siyasi muhataplık dışında bir ilişkisi; bir mali alışverişi, kazancı, elini kolunu bağlayan bir prangası olmamıştır. Genel Başkanımızın İBB soruşturması kapsamında kaçan işadamlarıyla, Murat Gülibrahimoğlu gibi isimlerle hiçbir ilişkisi olmamıştır."

05 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

Hayret, Akşener neden bu sözleri söyletme ihtiyacı duydu acaba?
Herhalde belediyeler ile "kazanç" ilişkisi olanları ya da "hafriyatçı Gülibrahimoğlu gibi kaçak işadamlarıyla bağ kuranları" iyi biliyor ve tanıyor ki net mesaj gönderiyor.

06 Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?

Bu durumda Dervişoğlu sussa da Akşener mutlaka konuşmalı ve özellikle İyi Parti'yi çökertme operasyonunu anlatmalı.