Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
10:52
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "borçlanma" talebi reddedildikten sonra algı operasyonları başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a belgeli yanıt geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevde olduğu 4 buçuk yıl boyunca toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek üzere yetki aldığını kaydetti.