Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
07:12
Almanya'ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı
İsrail istihbarat birimi MOSSAD'a çalışan özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin MOSSAD'ın siparişiyle Almanya'ya casusluk için gittikleri, burada istihbarat servisinin istediği kişileri takip edip karşılığında 25 bin Euro para aldıkları ortaya çıktı. Mossad'a çalışan çiftin havalimanında yaptığı yakın takibin görüntülerine de SABAH ulaştı.