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Haberler Galeri Almanya'ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı
Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 07:12

Almanya'ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

İsrail istihbarat birimi MOSSAD'a çalışan özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin MOSSAD'ın siparişiyle Almanya'ya casusluk için gittikleri, burada istihbarat servisinin istediği kişileri takip edip karşılığında 25 bin Euro para aldıkları ortaya çıktı. Mossad'a çalışan çiftin havalimanında yaptığı yakın takibin görüntülerine de SABAH ulaştı.

Halit TURAN
Almanya’ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in Türkiye'de satın aldığı kişiler tarafından yaptırdığı istihbari çalışmaların birini daha deşifre etmişti.

Almanya’ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD'a çalıştığı belirlendi.

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Almanya’ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

Tumlucalı çifti ile 9 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında, Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Viyana, Zürih, Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği, MOSSAD ajanları ile gizli haberleşme yöntemleri ile görüşmelerini sürdürdüğü MOSSAD ajanlarının talimatları doğrultusunda Türkiye'de istenilen kişileri takip edip hazırladıkları raporları istihbarat servisi elemanlanına teslim ettikleri belirlenmişti.

Almanya’ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

MOSSAD İSTEDİ ALMANYA'DA TAKİP YAPTILAR

İstihbarat servisine çalışan Tumlucalı çiftinin casusluk soruşturmasıyla ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Casusluk faaliyeti yürüten Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da MOSSAD adına takip yaptığı ortaya çıktı.

Almanya’ya MOSSAD siparişi! Her takibe 25 bin Euro: MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı

Jorg Neubach maske kimliği kullanan MOSSAD ajanının talimatıyla yapılan Almanya'ya giden Ahmet Ersin ve eşi Benan Tumlucalı'nın istihbarat servisinin istediği kişilerin araçlarını tespit edip yakın takip yaptığı belirlendi.

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