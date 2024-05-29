Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"YERLİ MİLLİ ÜRÜNLERİN SAYISININ ARTMIŞ OLMASI BİZLERE GURUR VERİYOR"
Efes Tatbikatı dünyada önemli tatbikatlardan bir tanesi. Çok fazla dost ülkenin katılım sağladığı, bu sene 50 ülke var, 1500'ün üzerinde asker katılıyor. Birçok ülkenin bakanları, genelkurmay başkanları, kara kuvvetleri komutanları, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanları, son kullanıcılar geniş bir takipçisi var. Tabii tatbikat çok yönlü bir tatbikat. Kara, hava, deniz unsurları, amfibik unsurlar, elektronik harp, işte haberleşme ve çeşitli bir gerçek savaş ortamında olabilecek aşağı yukarı tüm senaryoların çalıştığı, çok emek verilen, bizim Milli Savunma Bakanlığımızın üzerine yoğun emek verdiği tatbikatlardan bir tanesi.