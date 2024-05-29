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Haberler Galeri Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:55

Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılımlar ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı yeni açıklamada Altay Tankı için müjdeyi erdi. Görgün, seri üretime geçildiğini duyurdu.

Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor. Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak milli imkanlarla geliştirilen ALTAY tankı için heyecanlandıran açıklama geldi.

Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YERLİ MİLLİ ÜRÜNLERİN SAYISININ ARTMIŞ OLMASI BİZLERE GURUR VERİYOR"

Efes Tatbikatı dünyada önemli tatbikatlardan bir tanesi. Çok fazla dost ülkenin katılım sağladığı, bu sene 50 ülke var, 1500'ün üzerinde asker katılıyor. Birçok ülkenin bakanları, genelkurmay başkanları, kara kuvvetleri komutanları, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanları, son kullanıcılar geniş bir takipçisi var. Tabii tatbikat çok yönlü bir tatbikat. Kara, hava, deniz unsurları, amfibik unsurlar, elektronik harp, işte haberleşme ve çeşitli bir gerçek savaş ortamında olabilecek aşağı yukarı tüm senaryoların çalıştığı, çok emek verilen, bizim Milli Savunma Bakanlığımızın üzerine yoğun emek verdiği tatbikatlardan bir tanesi.

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Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Bu tatbikatlarda tabii envanterde bulunan ve bu tip senaryolarda faaliyet gösterilecek. Tüm sistemler, platformlar, ekipmanlar kendini gösteriyor. Bizim açımızdan bu platformların, sistemlerin her geçen tatbikatta sayısının, yerli milli ürünlerin sayısının artmış olması bizlere gurur veriyor.

EFES TATBİKATI MESAJI!

Bu tatbikata bir şekilde ürünleriyle, sistemleriyle katkı sağlayan savunma sanayimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri güçleri, emniyet güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü platform, teknolojik altyapıya hizmet eden firmalarımızın bir kısmının sergi açtığı alandayız. Burada bu sene Efes Tatbikatında 48 tane firmamız ancak yer bu kadar müsaitti. 6000 metrekarelik bir alanımız vardı. Biz de işte tatbikat katılımına göre burada firmalarımıza yer paylaşımı yaptık.

Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

"İLK KEZ KULLANILAN 21 SİSTEM"

Bizim bu fuarda insansız hava araçlarımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, hava araçlarımız hem döner kanatlı hem sabit kanatlı, bununla birlikte kara araçlarımız, silahlarımız, elektronik harp unsurlarımız 50'nin üzerinde sistem yerli milli olarak bu tatbikatta kullanılıyor.

Tatbikatta ilk kez kullanılan 21 tane sistem var. Yani ilk defa bir tatbikatta kendini gösteren 21 tane sistem var. Bunlar ilk defa kullanıma giren ürünler olduğu gibi aynı zamanda yoğun olarak yurt dışına ihraç ettiğimiz platformlarımız ve sistemlerimiz de var yine bu tatbikatta kullanılan. Her yönüyle gezerken de görüyorsunuz firmalarımız, çalışanlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz birbirleriyle güç birliği el birliği iş birliğiyle gelişimi gösteriyorlar.

Altay Tankı için heyecanlandıran açıklama: Seri üretim başlıyor!

Bizim ürünlerimizin bu derece gelişmesinde kullanıcılarımızın çok önemli katkıları var. Bizim şirketlerimizin ürettikleri ürünleri sahada deniyorlar. Denendikleri ürünlerle ilgili geri beslemelerini çok hızlı bir şekilde bildiriyorlar. Şirketlerimiz de bu değerlendirmeleri hızlıca gelişme yönünde kullanıyor ve hem uluslararası alanda diğer rakipleriyle sahada kullanılmış olması ve fonksiyon itibarıyla daha fonksiyonel olması bir de rekabetçi ürünler sunduğumuzda işte ihracat rakamları olarak da karşımıza çıkıyor.

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