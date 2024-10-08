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Haberler Galeri Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası
Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:53

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi tarafından Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklama ile ''Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır.'' dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ndeki arazide denetim yaptı.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

Eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atıklarının bölgeye döküldüğü tespit edildi. Atıkları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin bıraktığı belirlendi.

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Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

ABB VE YENİMAHALLE BELEDİYESİ'NDEN KAÇAK DÖKÜM!

Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uyguladı.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası

1 MİLYON 299 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir.

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