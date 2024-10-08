Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
12:53
Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine kaçak döküm cezası
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi tarafından Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklama ile ''Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır.'' dedi.