ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:17
Türkiye bugün sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy verdi. Sandıkların tüm illerde kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemlerine geçildi. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Antalya'da hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. 'Antalya'da seçim sonuçlarında son durum ne?Antalya'da seçimi kim kazandı?' sorularına yanıt bulmak için canlı ve anlık oy oranları ile 2024 yerel seçim sonucu ekranını takip edebilirsiniz. Antalya seçim sonuçlarında son durum ne? İşte 2024 Antalya yerel seçim sonuçları