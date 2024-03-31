Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:17

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Türkiye bugün sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy verdi. Sandıkların tüm illerde kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemlerine geçildi. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Antalya'da hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. 'Antalya'da seçim sonuçlarında son durum ne?Antalya'da seçimi kim kazandı?' sorularına yanıt bulmak için canlı ve anlık oy oranları ile 2024 yerel seçim sonucu ekranını takip edebilirsiniz. Antalya seçim sonuçlarında son durum ne? İşte 2024 Antalya yerel seçim sonuçları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Türkiye'de bugün demokrasi şöleni yaşandı... Yurt genelinde 61 milyondan fazla vatandaş, Mahalli İdareler Seçimleri 2024 için sandıklara koştu.

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Muğla, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi.

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI
Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Antalya'yı hangi partinin kazandığı merak ediliyor. Antalya'da sandıklar 17:00'da kapandı ve seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı, oy sayımına başlandı.

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Antalya seçim sonuçlarında son durum ne? 2024 Antalya yerel seçim sonuçlarında hangi aday önde?

SON DAKİKA