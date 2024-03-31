ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Muğla, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi illerde de oy verme işlemleri sabah saat 08.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi.