Antalya’daki teleferik dehşetinde belediyenin ihmali gün yüzüne çıktı: Faciaya bile bile davetiye

Belediye verilerine göre teleferiğin bakımı 2021'de 72 gün, 2022'de 78 gün, 2023'te ise 71 gün sürmüştü. Buna rağmen bakım süresinin bu yıl sadece 14 gün olması, yaşanan facianın ardındaki ihmaller zincirini de gözler önüne serdi.



