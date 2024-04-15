Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:46
Antalya'daki teleferik dehşetinde belediyenin ihmali gün yüzüne çıktı: Faciaya bile bile davetiye
Antalya'da yaşanan teleferik faciasının, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün yönetiminde olduğu Anet A.Ş.'nin, seçim dolayısıyla normalde 2.5 ay süren yıllık bakımı sadece 14 gün yaparak geçiştirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Teleferik sisteminde değiştirilmesi gereken hayati öneme sahip parçaların, seçim dolayısıyla temin edilip değiştirilmediği ve yıpranan parçalarla teleferiğin çalışmasına izin verildiği belirlendi.