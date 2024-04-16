Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
06:39
Antalya'daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu
Antalya'da bir kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik faciasıyla ilgili ANET'in eski genel müdürü mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanması üzerine CHP'liler cezaevi önüne çadır kurup eylem yaptı. Tutuklama kararına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin de tepki göstermesi 'pişkinliğin bu kadarı' dedirtti.