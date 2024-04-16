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Haberler Galeri Antalya'daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 06:39

Antalya'daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

Antalya'da bir kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik faciasıyla ilgili ANET'in eski genel müdürü mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanması üzerine CHP'liler cezaevi önüne çadır kurup eylem yaptı. Tutuklama kararına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin de tepki göstermesi 'pişkinliğin bu kadarı' dedirtti.

Erdoğan ÖZTÜRK
İLKER TURAK
Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesinde "Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dediği öğrenildi.

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Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda bakım, onarım ve denetimde kusurlar olduğu belirtilerek, kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığına dikkat çekildi.

Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

Faciada ihmali olanların tutuklanmasına tepki gösteren CHP'lilerin cezaevi önünde çadır kurup, eylem yapması 'pes' dedirtti.

Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, tutuklama kararı üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Karar hukuki değil siyasidir.

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