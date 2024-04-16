Antalya’daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.



