Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

Ara tatil uzayacak mı, ne zaman bitecek? Karne günü ne zaman? Ara tatilinin bitimine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi üzerinde tatil tarihleri yer aldı. Bununla birlikte ara tatilin son günü ve yaz tatili başlangıç tarihi de belli olmuş oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim yılı yaz tatili başlangıç tarihi...