Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:24
Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte
Ramazan Bayramı tatili tüm hızıyla devam ederken ara tatil ne zaman bitiyor? sorusu gündeme geldi. Bayram tatiliyle çakışan ara tatil için ek süre tanınacak mı soruları akılları meşgul ederken ara tatil uzayacak mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz Cuma öğrenciler tatile çıkmışlardı. 2023-2024 yılının son dönem arası tatiline çıkan öğrenciler için tatilin bitmesine sayılı günler kaldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte 2024 MEB takvimiyle