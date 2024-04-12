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Haberler Galeri Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte
Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 09:24

Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

Ramazan Bayramı tatili tüm hızıyla devam ederken ara tatil ne zaman bitiyor? sorusu gündeme geldi. Bayram tatiliyle çakışan ara tatil için ek süre tanınacak mı soruları akılları meşgul ederken ara tatil uzayacak mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz Cuma öğrenciler tatile çıkmışlardı. 2023-2024 yılının son dönem arası tatiline çıkan öğrenciler için tatilin bitmesine sayılı günler kaldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte 2024 MEB takvimiyle

Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

Ara tatil uzayacak mı, ne zaman bitecek? Karne günü ne zaman? Ara tatilinin bitimine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi üzerinde tatil tarihleri yer aldı. Bununla birlikte ara tatilin son günü ve yaz tatili başlangıç tarihi de belli olmuş oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim yılı yaz tatili başlangıç tarihi...

Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN BİTECEK, UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 5 Nisan'da son ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak olan ara tatil hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek ve18 Nisan Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle ara tatil sona erecek. Ara tatil uzamayacak.

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Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? İŞTE YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 3 ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak.

Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte, uzayacak mı? Okulların açılma tarihi belli oldu! 2024 MEB takvimiyle birlikte

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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