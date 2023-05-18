Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
23:34
Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!
14 Mayıs Genel Seçimleri'ne giden süreçte iyice ayyuka çıkan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ilişki yeni değil. Yıllardır süregelen karşılıklı adımlarla Türk siyasetine 'terör' gölgesi düşürüldü. Kılıçdaroğlu yeri geldi açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savundu yeri geldi HDP üzerinden mesaj verdi. CHP yönetiminde bulunan ve milletvekili olan isimler terörist cenazelerinde bile boy gösterdi. Kılıçdaroğlu göz göre göre CHP'nin HDP ile olan kirli ilişkisini gizlemeye çalışssa da arşiv unutmaz! İşte arşivden CHP-HDP-PKK hattına dair skandallar...