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Haberler Galeri Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:34

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne giden süreçte iyice ayyuka çıkan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ilişki yeni değil. Yıllardır süregelen karşılıklı adımlarla Türk siyasetine 'terör' gölgesi düşürüldü. Kılıçdaroğlu yeri geldi açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savundu yeri geldi HDP üzerinden mesaj verdi. CHP yönetiminde bulunan ve milletvekili olan isimler terörist cenazelerinde bile boy gösterdi. Kılıçdaroğlu göz göre göre CHP'nin HDP ile olan kirli ilişkisini gizlemeye çalışssa da arşiv unutmaz! İşte arşivden CHP-HDP-PKK hattına dair skandallar...

SABAH İNTERNET
Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİLERİ:

1."Yerel Yönetimler Özerklik Şartını Aynen Kabul Edeceğiz"

CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı.
Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011)
DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

2. PKK sempatizanı Aynur Doğan'a Destek Vermesi

Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" (15 Mayıs 2022)

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Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

3. "YPG'yi Terör Örgütü Olarak Görmeyiz"

Kılıçdaroğlu:"Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (20 Ekim 2014)

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

4. "YPG Bize mi Saldıracak?"

"YPG bize mi saldıracak?" (4 Mart 2019)

Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra kendini yalanlayarak "Benim öyle bir cümlem yok." dedi. (8 Mart 2019)

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

5."Hapisteki PKK'lıları Ziyaret Ettik"

Her türlü terör organizasyonunun desteklendiğini itiraf etti.
Kılıçdaroğlu: ""Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" (Haziran 2016)

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