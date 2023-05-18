Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

5."Hapisteki PKK'lıları Ziyaret Ettik"

Her türlü terör organizasyonunun desteklendiğini itiraf etti.

Kılıçdaroğlu: ""Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" (Haziran 2016)