Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

EN ÜCRA KÖYLERE MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor.



