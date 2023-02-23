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Haberler Galeri Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:40

Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarını karalamayı pişkinlikle sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem bölgesinde bir Kızılay çadırı görmedim. Kızılay nerede?" sözlerine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Kızılay, depremin ilk gününden bu yana 4 bini gönüllü 6 bin personeliyle depremzedelerin yaralarını sardı. Her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek dağıttı. En ücra köylere bile mobil sağlık hizmeti götürdü. Bu vatanın 'Hilal-i Ahmer'inin el uzatmadığı tek bir depremzede dahi kalmadı

Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

Kızılay, depremin ilk gününden bu yana, Asrın Felaketinin vurduğu 10 ilde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

2 bine yakın çalışanı ve 4 binden fazla gönüllü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, bölgede bine yakın noktada hizmet veriyor.

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Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.

Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.

Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği

EN ÜCRA KÖYLERE MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor.

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