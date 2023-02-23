Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
06:40
Asrın felaketinde el uzatılmayan tek bir depremzede kalmadı! İşte Kızılay gerçeği
Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarını karalamayı pişkinlikle sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem bölgesinde bir Kızılay çadırı görmedim. Kızılay nerede?" sözlerine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Kızılay, depremin ilk gününden bu yana 4 bini gönüllü 6 bin personeliyle depremzedelerin yaralarını sardı. Her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek dağıttı. En ücra köylere bile mobil sağlık hizmeti götürdü. Bu vatanın 'Hilal-i Ahmer'inin el uzatmadığı tek bir depremzede dahi kalmadı