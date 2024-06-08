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Haberler Galeri Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu tamamlandı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:48

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu tamamlandı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in 1 saat 10 dakika süren Yörünge Altı Araştırma Uçuşu tamamlandı. Bakan Kacır, bu misyon ile 'insanlı uzay araştırmaları' kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 7 bilimsel deneyin icra edildiğini bildirdi.

Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşu görevi tamamlandı.

Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.

GÖREV TAMAMLANDI

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

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Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı

"ASTRONOTUMUZUN ÇALIŞMALARINI HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı

EKİBİNİN ADI: GALACTİC 07

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.

Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı

UÇUŞUN 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRMESİ PLANLANIYOR

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

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