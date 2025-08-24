Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı’nda yapılacak geçiş törenine hazır

Savarona'ya sabah 13 üniversite öğrencisinin de alındığını belirten Yetkin, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için çok yoğun ve güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

Yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Yetkin, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.

"ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ"

Yetkin, 1986'da okul gemisi olarak hizmet veren Savarona'nın uzun süre denizlerden uzak kaldığını belirterek, yatın restorasyon sürecini de söyle anlattı: