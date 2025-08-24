Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:40

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün, TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında bulunduğu 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Başkan Erdoğan da izleyecek. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı.

Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı limanından dün akşam saatlerinde ayrılan yat, sabah saatlerinde 13 öğrenciyi Sarıyer'den alarak, geçiş töreni için diğer yerli ve milli gemilerle buluşacağı noktaya ulaştı. Öğrenciler, yatın geçmişi ve restorasyon sürecine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video

TCG Savarona'da geçiş eğitimleri de icra edildi.

"Halkımızı bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz"

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın, diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini söyledi.

Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak. 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz. Güzergah boyunca sayın halkımızı da selamlayacağız. Halkımızı da bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız." diye konuştu.

Savarona'ya sabah 13 üniversite öğrencisinin de alındığını belirten Yetkin, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için çok yoğun ve güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

Yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Yetkin, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.

"ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ"

Yetkin, 1986'da okul gemisi olarak hizmet veren Savarona'nın uzun süre denizlerden uzak kaldığını belirterek, yatın restorasyon sürecini de söyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakın takip ve kontrolünde Savarona'nın tekrar denizlerle buluşturulması direktifleri verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verilen talimat ile 3 aşamalı bir plan hazırlandı. Bu planlardan biri olan tüm denizlerde kullanılması talimatı verildi. Bunun üzerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı personelinin çok yoğun emekleriyle gemimiz aslına uygun şekilde restore edildi."

Tümamiral Yetkin, "Geçtiğimiz sene seyirlerine başladık, bugün ilk defa Türk halkına göstereceğiz. Yıllar önce Savarona gemisi Türk gemisine eşlik ediyordu. Tarihi tekerrür ettiriyoruz, bugün de donanmamız yapacakları zafer geçişiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızı selamlayacak." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' etkinliği için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru yol aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.

ATATÜRK 56 GÜN KALDIĞI YATTA ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

Geminin 1 Haziran 1938'de Dolmabahçe önlerine intikal ettiğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahatsızlığı süresince gemiye geldiğini aktaran Yetkin, "Atatürk bu gemiye geliyor ve rahatsızlığının bir kısmını da burada geçiriyor. Toplamda 56 gün burada kalıyor.

Ancak bu 56 gün kısa olmakla birlikte önemli kararlara imza atılan bir zaman aralığı oluyor. Örneğin Hatay sorununun görüşülerek nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kararlar burada alınıyor. İstanbul İmar Planları'nın onaylanması, Barbaros Hayrettin Paşa Müzesi'nin türbesinin etrafını temizleterek sonra halka açılması ve Preveze Deniz Zaferi'nin kutlanılması bu gemide alınmış olan kararlardır." ifadelerini kullandı.

Yetkin, Atatürk'ün rahatsızlığı süresince dönemin başbakanı ve bakanlar kurulunu birkaç defa yatta topladığını hatırlatarak, "Ülkemizi ziyarette bulunan devlet büyükleri de diğer ülkelerin devlet büyükleri de burada ağırlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de Romanya Kralı'dır. Bu önemli, tarihi imzaların atıldığı bir gemidir. Atatürk, yürüyerek gelmiş olduğu bu gemide 56 gün sonrasında maalesef bir gece vakti kimseye de gözükmeden sessiz bir şekilde gemiden ayrılıyor. Ayrılışına müteakip de 108 gün sonra maalesef aramızdan ayrılıyor." diye konuştu

'TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ'

'Türk bayrağını al, gel' çağrısıyla duyurulan etkinlikte binlerce kişi İstanbul Boğazı kıyılarından geçişi izleyebilecek. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, tüm İstanbulluları geçişi izlemeye davet etti ve "Halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz.

Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'mavi vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi. TCG Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, hem millî donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak hem de unutamayacakları bir gün geçirecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN 30-31 AĞUSTOS'TA

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Genç yetenekler, platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç TCG Anadolu Gemisi ile Çanakkale'den İstanbul'a Zafer Yolculuğu'na katıldı. Millî Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda gençler, Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile yolculuk yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Yolculukta, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.

