TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün, TCG Anadolu ve Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında bulunduğu 7 gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Geçişi, Başkan Erdoğan da izleyecek.