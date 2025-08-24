Video Haber TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video
24.08.2025 | 12:19

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün, TCG Anadolu ve Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında bulunduğu 7 gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Geçişi, Başkan Erdoğan da izleyecek.

