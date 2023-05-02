Giriş Tarihi: 02.05.2023 19:58
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
20:04
Avrupa'nın en büyük santrali Konya'da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES
Toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin açılışı için Konya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada dünyanın sayılı Avrupa'nın ise en büyük güneş enerji santrali olan Karapınar GES'in de açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan "Kalyon Enerji tarafından kurulan santral, 2 milyon kişinin yıllık enerji tüketimini karşılayacak. Kalyon'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 'Birileri güneşten enerji üretilmiyor' diyerek cehaletini sergiliyor." dedi. İşte muhteşem özellikleriyle Karapınar GES!