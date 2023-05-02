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Haberler Galeri Avrupa'nın en büyük santrali Konya'da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES
Giriş Tarihi: 02.05.2023 19:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 20:04

Avrupa'nın en büyük santrali Konya'da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

Toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin açılışı için Konya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada dünyanın sayılı Avrupa'nın ise en büyük güneş enerji santrali olan Karapınar GES'in de açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan "Kalyon Enerji tarafından kurulan santral, 2 milyon kişinin yıllık enerji tüketimini karşılayacak. Kalyon'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 'Birileri güneşten enerji üretilmiyor' diyerek cehaletini sergiliyor." dedi. İşte muhteşem özellikleriyle Karapınar GES!

Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yaptı. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil kapasitede petrolün bulunduğunu müjdesini veren Başkan Erdoğan, Karapınar GES'in açılışını da gerçekleştirdi.

Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

6 MİLYAR TL'LİK 74 ESER AÇILDI

Başkan Erdoğan Karapınar GES açılışında şunları söyledi. Bugün yatırım zincirimize yeni halkalar ekliyoruz. 17 kalem eseri hizmete açıyoruz. 12 tarım ve sulama projesinin resmi açılışını yapıyoruz. Belediyelerimizin kazandırdığı yolları, bahçeleri, parkları bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bunlarla beraber yatırım bedeli toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yapıyoruz.

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Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

ASIL BÜYÜK YATIRIM: KARAPINAR GES

Asıl büyük yatırımımız Karapınar'da 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon Enerji tarafından kurulan santral, 2 milyon kişinin yıllık enerji tüketimini karşılayacak. Kalyon'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 'Birileri güneşten enerji üretilmiyor' diyerek cehaletini sergiliyor. Tüm yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

İŞTE KALYON KARAPINAR GES'İN DÜNYADA SAYILI ÖZELLİKLERİ!

Kalyon Enerji'den alınan bilgilere göre, kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 20 milyon metrekare araziye kuruldu.

Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

Santral, tam kapasite devreye alındıktan sonra Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.

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