Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı! Özellikleriyle dünyada sayılı: Karapınar GES

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yaptı. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil kapasitede petrolün bulunduğunu müjdesini veren Başkan Erdoğan, Karapınar GES'in açılışını da gerçekleştirdi.