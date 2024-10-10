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Haberler Galeri Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor
Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:24

Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açılıyor. Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.

AA
Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi görüntülendi.

Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Namazgah Camii'nin açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

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Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.

Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.

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