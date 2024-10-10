Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
16:24
Aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek! Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii açılıyor
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açılıyor. Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.