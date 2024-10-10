Balkanlar'ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açıldı
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açıldı. Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.
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