Bakan Murat Kurum’dan Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret: Depremde evi yıkılan Başöğretmenin yeni evine misafir oldu!

"BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK FARKLI"

Borsa İstanbul İlkokulu'nda görev yaptığını söyleyen Güler ise sınıf öğretmenliğini çok sevdiğini dile getirdi: Öğrencilerim bu yıl beşinci sınıfa geçti. Okulumuzda güçlendirme olduğu için biz de başka okula geçtik. Tabi öğrenciler bu arada bizi biraz özledi. Görür görmez hemen kucaklaşmaya çalışıyorlar. İlkokul sınıf öğretmeni olmak çok güzel. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir insanın gelecekle ilgili hayatına küçük bir dokunuşta bulunmak çok farklı bir şey.