Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
12:43
Bakan Murat Kurum’dan Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret: Depremde evi yıkılan Başöğretmenin yeni evine misafir oldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 3 çocuk babası sınıf öğretmeni Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti. Bakan Kurum, meslekte 34 yılını dolduran ve "başöğretmenlik" ünvanını alan Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyoruz, iyi ki varsınız" dedi.