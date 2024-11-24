Video Haber Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu | Video
Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu | Video

Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu | Video

24.11.2024 | 12:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 3 çocuk babası sınıf öğretmeni Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti. Bakan Kurum, meslekte 34 yılını dolduran ve "başöğretmenlik" unvanını alan Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyoruz, iyi ki varsınız" dedi.

Adıyaman'da yaşayan ve yaklaşık 34 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Şemsettin Güler'in evi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Çok sayıda akrabasını depremde yitiren Şemsettin Güler ve ailesi, bir süre önce Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Örenli Mahallesi'nde inşa edilen yeni evlerine yerleşti.

"EV, YOL YAPILIR AMA İNSAN YETİŞTİRMEK HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında 3 çocuk babası Güler'in yeni evine misafir oldu. Başöğretmen Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bakan Kurum, "Tüm öğretmenlerimizi seviyoruz. Allah, onları başımızdan eksik etmesin. Sizin nezdinizde, tüm Türkiye'deki, Adıyaman'daki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK FARKLI"
Borsa İstanbul İlkokulu'nda görev yaptığını söyleyen Güler, sınıf öğretmenliğini çok sevdiğini şu sözlerle ifade etti:
"Öğrencilerim bu yıl beşinci sınıfa geçti. Okulumuzda güçlendirme olduğu için biz de başka okula geçtik. Tabi öğrenciler bu arada bizi biraz özledi. Görür görmez hemen kucaklaşmaya çalışıyorlar. İlkokul sınıf öğretmeni olmak çok güzel. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir insanın gelecekle ilgili hayatına küçük bir dokunuşta bulunmak çok farklı bir şey."

Kanada'da yaşayan oğlunu görüntülü arayıp Bakan Kurum ile görüştüren Güler, "Tabi farklı ülkelerde de dostlar, akrabalar, arkadaşlar var ama kendi ülkemiz gibi başka bir ülke yok. Bizim memleketimiz cennet. Kendi vatanımızın, memleketimizin kıymetini bilmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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