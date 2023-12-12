Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim
Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 13:08

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret anında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meler'e geçmiş olsun dileklerini X sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. Erdoğan, "Rize maçında böyle bir şey olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarımıza gerek Adalet Bakanımıza, gerek İçişleri Bakanımıza gereğinin yapılmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Dilhan Dumanoğlu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

BAŞKAN ERDOĞAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın olayı kınadığını ve geçmiş olsun dileğini ilettiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Temennimiz bir daha şiddetin olmaması.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz."

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Hakem Meler hakkında açıklama yapan hastane başhekimi, "Hakem Meler'de bir hasar kalmayacak. Yarın sabah taburcu etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA