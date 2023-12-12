Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 13:08

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü: Gereğinin yapılmasını söyledim

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret anında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meler'e geçmiş olsun dileklerini X sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. Erdoğan, "Rize maçında böyle bir şey olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarımıza gerek Adalet Bakanımıza, gerek İçişleri Bakanımıza gereğinin yapılmasını söyledim." ifadelerini kullandı.