Başkan Erdoğan, Halil Umut Meler ile görüştü | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın olayı kınadığını ve geçmiş olsun dileğini ilettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.