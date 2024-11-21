Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
16:06
Bakan Yerlikaya'dan CHP'lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği provokatör vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik skandal saldırısı kamuoyunun gündemine oturdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Ali Yerlikaya'nın CHP ve DEM'li vekillerin 'gideceksiniz' şeklindeki tehditlerine verdiği çok net yanıt da dikkat çekti. Bakan Yerlikaya rezil sözlere karşılık, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" dedi.