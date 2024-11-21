Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

TERÖR BAĞLANTILI BELEDİYEYİ SAVUNMAK İÇİN ZIVANADAN ÇIKTILAR!

CHP'liler terör bağlantısı ortaya çıkan ve görevden uzaklaştıran Ahmet Özer'i savunmak için zıvanadan çıktı. CHP'liler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de onu Meclis'e almayacağız' gibi akılalmaz ifadeler kullandı.