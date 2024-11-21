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Haberler Galeri Bakan Yerlikaya'dan CHP'lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:06

Bakan Yerlikaya'dan CHP'lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği provokatör vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik skandal saldırısı kamuoyunun gündemine oturdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Ali Yerlikaya'nın CHP ve DEM'li vekillerin 'gideceksiniz' şeklindeki tehditlerine verdiği çok net yanıt da dikkat çekti. Bakan Yerlikaya rezil sözlere karşılık, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" dedi.

Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için Meclis salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li vekillerin provokasyonu ile karşı karşıya kaldı. CHP'li vekiller adeta kapıya barikat kurarak Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi.

Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

Geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde "Bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmayan Yerlikaya'yı bütçe görüşmelerinde salona sokmayacağız" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı itti. CHP'li vekillerin eşkıyalığa soyunduğu o anlar kameralara da yansıdı.

CHP'den Meclis'te provokasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellediler | Video

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Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

TERÖR BAĞLANTILI BELEDİYEYİ SAVUNMAK İÇİN ZIVANADAN ÇIKTILAR!

CHP'liler terör bağlantısı ortaya çıkan ve görevden uzaklaştıran Ahmet Özer'i savunmak için zıvanadan çıktı. CHP'liler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de onu Meclis'e almayacağız' gibi akılalmaz ifadeler kullandı.

Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

'GİDECEKSİNİZ' TEHDİTLERİNE ÇOK NET YANIT: MİLLET GETİRDİ BİZİ!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Ali Yerlikaya'nın CHP ve DEM'li vekillerin 'gideceksiniz' şeklindeki tehditlerine verdiği çok net yanıt da dikkat çekti. Bakan Yerlikaya rezil sözlere karşılık, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" dedi.

CHP'nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya'dan cevap | Video

Bakan Yerlikaya’dan CHP’lilerin rezil sözlerine en net yanıt! Provokatör vekillere haddini bildirdi

HER PROVOKASYONDA MAHİR

TBMM'de önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik CHP provokasyonunun başrolünde yer alan Ali Mahir Başarır bu tip rezilliklere ilk kez kalkışmıyor.

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