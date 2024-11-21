CHP'nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya'dan cevap | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde CHP ve DEM'li vekillerin bulunduğu taraftan yapılan "Gideceksiniz" şeklindeki tehditlere, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" diyerek cevap verdi.
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