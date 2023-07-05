Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:25
Başbağlar artık adalet istiyor! "Katillerin yüzünü hiç unutmadım"
Tarih 5 Temmuz 1993... Tam 30 yıl önce. PKK, TİKKO ve DHKP-C'lilerden olduğu öğrenilen bir terörist grup, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 33 masumun yaşamını yitirdiği bu katliamda köy ateşe verildi. Yanan 5 kişinin cesedine bile ulaşılamadı. Devlet 14 saat sonra müdahale etti. Tek bir sanık bile cezalandırılmadı. 16 kişi yakalandı ve dönemin bazı siyasilerinin baskısıyla serbest bırakıldı. Şimdi bu katliamın dosyası yeniden tozlu raflardan indirildi. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüldü ve zamanaşımı kaldırıldı. Önümüzdeki günlerde önemli bir duruşma gerçekleştirilecek. Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, katliamın çocuk tanığı Muharrem Baltacı ve davanın avukatı Hüsnü Tuna ile 30. yılında Başbağlar katliamı davasını konuştuk.