Başbağlar artık adalet istiyor! "Katillerin yüzünü hiç unutmadım"

Çekiç Güç helikopteri 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Köyü'nün üstünde uçmuş. Ne işi vardı hâlâ merak ediyoruz. Bu çok geniş çaplı uluslararası yabancı istihbaratın bir operasyonu. 1993 yılındaki faili meçhullerle de bağlantılı olabilir.



