Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başbağlar artık adalet istiyor! "Katillerin yüzünü hiç unutmadım"
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:25

Başbağlar artık adalet istiyor! "Katillerin yüzünü hiç unutmadım"

Tarih 5 Temmuz 1993... Tam 30 yıl önce. PKK, TİKKO ve DHKP-C'lilerden olduğu öğrenilen bir terörist grup, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 33 masumun yaşamını yitirdiği bu katliamda köy ateşe verildi. Yanan 5 kişinin cesedine bile ulaşılamadı. Devlet 14 saat sonra müdahale etti. Tek bir sanık bile cezalandırılmadı. 16 kişi yakalandı ve dönemin bazı siyasilerinin baskısıyla serbest bırakıldı. Şimdi bu katliamın dosyası yeniden tozlu raflardan indirildi. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüldü ve zamanaşımı kaldırıldı. Önümüzdeki günlerde önemli bir duruşma gerçekleştirilecek. Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, katliamın çocuk tanığı Muharrem Baltacı ve davanın avukatı Hüsnü Tuna ile 30. yılında Başbağlar katliamı davasını konuştuk.

İSA TATLICAN
Başbağlar artık adalet istiyor! Katillerin yüzünü hiç unutmadım

Akşam ezanı okunduğu sırada 100-150 civarında terörist grup köye gelmiş. Camide 22 kişi namaz kılıyormuş. Onları köy meydanına toplamışlar. Olmayanları evden alıyorlar. Yarım saat propaganda yapıyorlar.

Başbağlar artık adalet istiyor! Katillerin yüzünü hiç unutmadım

28 kişiyi meydanda, 5 kişiyi evinde yakıyorlar. Yanan 5 kişinin cenazesini bulamadık, enkaza karıştı. Yetkililer o dönemde aceleyle evleri düzlediler. Evler o enkazın üzerine yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başbağlar artık adalet istiyor! Katillerin yüzünü hiç unutmadım

ÇEKİÇ GÜÇ HELİKOPTERİNİN BAŞBAĞLAR'DA NE İŞİ VAR?

Civar köylerden karakolu arıyor, ihbarda bulunuyorlar. Karakol komutanı telefona bile gelmiyor. Santral görevlisiyle konuşuyorlar. Sivas'ı yapanlar ile Başbağlar'ı yapan aynı güçtür.

Başbağlar artık adalet istiyor! Katillerin yüzünü hiç unutmadım

Çekiç Güç helikopteri 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Köyü'nün üstünde uçmuş. Ne işi vardı hâlâ merak ediyoruz. Bu çok geniş çaplı uluslararası yabancı istihbaratın bir operasyonu. 1993 yılındaki faili meçhullerle de bağlantılı olabilir.

Başbağlar artık adalet istiyor! Katillerin yüzünü hiç unutmadım

14 saat kimse müdahale etmedi. Kaymakamın sabah 05.00'te haberi oldu. Asker saat 22.00'de Başbağlar'a ulaştı. Kimseye otopsi yapılmadı. Cenazeler Köy Hizmetleri'nin kamyonuyla taşındı.

SON DAKİKA