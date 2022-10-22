Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
15:36
Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim'de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte 'Türkiye yüzyılı' logosu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenmesi planlanan toplantıda AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesinde "Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapacak. Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikâyesi, yol haritası anlamı da taşıyor. AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.