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Haberler Galeri Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim'de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte 'Türkiye yüzyılı' logosu
Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 15:36

Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim'de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte 'Türkiye yüzyılı' logosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenmesi planlanan toplantıda AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesinde "Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapacak. Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikâyesi, yol haritası anlamı da taşıyor. AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin son derece kritik ve tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünen Başkan Erdoğan, bu nedenle çalışmalara da erken başlayacak

Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

.Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikâyenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak. Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte o detaylar:

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Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

DEĞER KATAN DOĞRULAR İLE YENİ YÜZYILA: Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikâyesi, yol haritası anlamı da taşıyor. Bu nedenle "Geçen yüzyılda sanattan spora, eğitimden bilime Cumhuriyet'in hayata dokunduğu her alana değer katan doğrularla yeni yüzyılı karşılayacağız" mesajı verilecek. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimleri ile geleceğe nasıl yeni bir köprü kurulacağı detaylı bir şekilde anlatılacak.

Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

TÜRKİYE SAYFASI AÇILIYOR: "Dünyada Türkiye Yüzyılı sayfası açılıyor" denilecek ve hedefin Türkiye'nin dünyada katma değer üreten öncü ülkeler arasına girmesi olduğuna vurgu yapılacak. Ekonomiden eğitime kadar tüm alanlarda hedefler ortaya konulacak, "Artık yeni bir faza geçiyoruz" denilecek. Dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" politikasına atıf yapılarak daha adil bir dünya çağrısı güçlü bir şekilde paylaşılacak. Vizyon belgesi, herkesin doğru kabul edeceği adımlardan oluşacak.

Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

FARKLILIKLAR ZENGİNLİK: Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renklerinin, farklılıklarının bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşmasının mümkün olacağı belirtilecek.

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