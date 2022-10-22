Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim’de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte ’Türkiye yüzyılı’ logosu

.Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikâyenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak. Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte o detaylar: