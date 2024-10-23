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Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:57

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, hem Başkan Erdoğan'ın hem de MHP Lideri Bahçeli'nin elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptığını belirterek, "Özgür Özel de bu açıklamalara destek verdi. DEM Parti'den gelen ilk yorumlar olumluydu. Bu açıklamalar, huzura susamış Batman'da memnuniyet uyandırdı." ifadelerini kullandı.

YAVUZ DONAT
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Günlerdir bölgedeyim. Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı elin Güneydoğu'daki yankılarını yazdım. Bugün Türk siyasetinde tarihi bir gün yaşandı.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Lideri Bahçeli elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptı.

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Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

Özgür Özel de bu açıklamalara destek verdi.
DEM Parti'den gelen ilk yorumlar olumluydu.
Bu açıklamalar, huzura susamış Batman'da memnuniyet uyandırdı.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

İsrail'in bölgesel bir savaş için bütün Ortadoğu'yu tahrik ettiği bugünlerde artık bütün enerjimizi ülkemizin sınır güvenliğine vermeliyiz.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı

Erdoğan ve Bahçeli'nin attığı bu adımları inşallah birileri yine sabote etmez.
Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım.

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