Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
07:57
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına halktan destek: Memnuniyet uyandırdı
SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, hem Başkan Erdoğan'ın hem de MHP Lideri Bahçeli'nin elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptığını belirterek, "Özgür Özel de bu açıklamalara destek verdi. DEM Parti'den gelen ilk yorumlar olumluydu. Bu açıklamalar, huzura susamış Batman'da memnuniyet uyandırdı." ifadelerini kullandı.