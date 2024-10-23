Günlerdir bölgedeyim. Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı elin Güneydoğu'daki yankılarını yazdım. Bugün Türk siyasetinde tarihi bir gün yaşandı.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Lideri Bahçeli elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptı.

Özgür Özel de bu açıklamalara destek verdi.

DEM Parti'den gelen ilk yorumlar olumluydu.

Bu açıklamalar, huzura susamış Batman'da memnuniyet uyandırdı.

İsrail'in bölgesel bir savaş için bütün Ortadoğu'yu tahrik ettiği bugünlerde artık bütün enerjimizi ülkemizin sınır güvenliğine vermeliyiz.

Erdoğan ve Bahçeli'nin attığı bu adımları inşallah birileri yine sabote etmez.

Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım.

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Batmanlı Dilan



İrfan Tapan... 50 yıllık gazeteci... Fotoğraf sanatçısı.

Güzellik salonları konuşulurken söze girdi:

- Dilan Polat da Batmanlı... Rahmetli babası yakın arkadaşımdı.

Magazinci değiliz... Ama merak ettik... İrfan'a "Eee... Anlat bakalım" dedik... Başladı anlatmaya:







● Dilan Polat'ın babası Vedat Doğu, filinta gibi yakışıklıydı... Çok da iyi saz çalardı... Mezarı merkeze bağlı Binatlı Köyü'nde.

● Dilan'ın annesi Nihal Hanım ile Vedat evlendiler... Büyük aşk yaşadılar.

● Nihal Hanım'ın babası Abdullah Ayhan, iş eldivenleri imal ederdi... Petrol istasyonu açtı... Sonra Kocaeli'ne taşındılar... Asfalt işi yapıyor... İstanbul'daki Formula 1 pistinin asfaltını da o yaptı.

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Sıcak gündem



Fıstık konusu, sohbetin başlangıcı... Selam/sabah kısmı.

Asıl konumuz ise... Bölgenin sıcak gündemi... Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı el... Ve sonraki söylemler...

- Hifzullah ne diyorsun? Fıstık üreticisi ne diyor? Sokaktaki insan ne konuşuyor?

Söz Hifzullah'ta... Dinliyoruz:

● Bahçeli'nin sözleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı... Özgür Özel'in desteği... Türkiye'nin ve özellikle de bu bölgenin huzuru, istikrarı, barışı için çok önemli bir adım.

● Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni bir dönemi başlatıp takipçisi olacağından eminiz.

● Muhalefetin desteklemesi lazım... Konu barış ve istikrar ise buna muhalefet yapılmaz.

● DEM, artık Türkiye'nin siyasi partisi olduğunu idrak etmeli.

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Antep fıstığı



Bölge... Fıstık deposu...

Şanlıurfa... Gaziantep... Batman... Siirt.

Batman... 150 bin hektar arazi, fıstık bahçesi.







60 bin yetişmiş ağaç var... Sayı her geçen yıl artıyor .

- Hifzullah... Üretim nasıl?

Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş, "Bu yıl dolu vurdu... Üretim düşük... 12-13 bin ton" dedi.

Çiftçi... Fıstığın kilogramını 300-400 liraya satıyor.

Sizin marketten aldığınız fıstığın kilosu... İki katına kadar yükseliyor... O ayrı konu.

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Bölge... CHP... Ve Özgür Özel



Batman... 14 Mayıs 2023... Milletvekili seçimleri... CHP'nin aldığı oy... Yüzde 8.46.

Yerel seçim... 31 Mart 2024... CHP, yüzde 1.80.

Daha öncesine bakacak olursak... Bir önceki seçime:

24 Haziran 2018... Milletvekili seçimi... Batman... CHP, yüzde 1.83.

31 Mart 2019... Yerel seçim... Batman...

CHP, yüzde 1.40.

Özetlersek... Batman'da CHP yok hükmünde... Tabela... Bölgenin pek çok yerinde olduğu gibi.

Bugüne gelince... Çarşıda, lokantada, berberde... İlçelerde... Kahve sohbetlerinde... Konu CHP'den açılınca... Gördük ki:

● Özgür Özel'in bazı söylem ve davranışları karşılık bulmuş.

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e geldi, Özgür Özel ayağa kalktı... Bu konu açılınca, kanaat önderi Kemal Tarhan dedi ki: 'Erdoğan, devlet ile millet arasında köprü... Makama saygı şart... Özgür Bey, kendisine yakışanı yaptı.'

● Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye el uzattı... Özgür Özel, destek verdi... Bölgede çok kişiden aynı sözleri dinledik: 'Özgür Özel doğruyu yaptı.'

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'Batman'da Yaşananlar'



Nizamettin İzgi... 18 yaşında gazetecilik yapmaya, yazıp çizmeye başlamış bir Batmanlı.

75 yaşında... Sözü dinlenen bir kanaat önderi.

Kitap yazdı: 50 yılda Batman'da Yaşananlar.

Buluştuk... Konuştuk... Söz, Devlet Bahçeli-DEM tokalaşmasından açıldı... Nizamettin İzgi, dedi ki:







● İhtiyaç duyuldu ki... Böyle bir yaklaşım gerçekleşti.

● Sivil bir anayasa için DEM'e de ihtiyaç var... Katkısı lazım.

● Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir barış, uzlaşma, kucaklama dönemini başlatmalı... Tam zamanı.

Sorduk:

- Nizamettin Bey... Siz Kürt müsünüz?

- Hayır... Arap kökenliyim... Fakat arkadaşlarımın yüzde 95'i Kürt.

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Ağzına sağlık



Batman'da kiminle konuştuysak, yanımızda başkaları da vardı. Serbest kürsü misali... Konuşan da çoktu... Dinleyen de. Çevremiz yine kalabalık:

Abdurrahman Malta... Beşir Altunç... Ali Uludağ... Arif Güneş... Vahit Altunç... Heybet Çam... İsa Aktaş... Ve diğer tanıdıklar. Sokağın tanıdığı isimler. Nizamettin İzgi'yi dinlemeye devam:

● Komşu devletlerle sorunluyuz... Ermenistan... İran... Irak... Suriye... Hepsi de Kürt bölgesi sınırlarında... Ve oralarda Kürtler var... Yalan mı?

● Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye el uzatıyorsa, doğrusunu yapıyor... Desteklemek gerekiyor.

Dinleyenlerden... "Hay ağzına sağlık" sözleri yükseliyor.

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Nusaybin'e merhaba



Aslında bugün Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolculuğunu... Ve uzun uzun da Nusaybin'i yazacaktık. Fakat... Batman sohbetleri uzadı. Noktayı... Nizamettin İzgi'nin sözleriyle koyalım:

● DEM Parti bazı konularda artık frene basmalı.

● Eylemlerine son vermeli ve söylemlerine de dikkat etmeli.

● Huzurun değerini bilelim... Annelerin gözyaşlarını silelim... İntikam siyaseti bitsin.

Yarın... Yoldan ve Nusaybin'den notlar.