Kuzey Mezopotamya'dayız... Kara altın... Petrol coğrafyasındayız... Bereketli topraklardayız... Gün geçtikçe büyüyen, modern Batman'dayız.

Uçaktan inince önce "bu yazıyı" okuyorsunuz:

"Kadim toprakların modern kenti."

Tarım... Hayvancılık... Turizm... Sanayi... Ticaret... Batman, her geçen gün büyüyor, gelişiyor... Oteller... AVM'ler... Canlı bir ekonomi.

Bölge sakin... İnsanlar sokaklarda... Huzurun tadını çıkarıyorlar.







Geçen ay Batman'da... Beşiri, Hasankeyf, Sason, Gercüş, Kozluk ilçelerinde, ekonomi konuşuluyordu... Fıstık üretimi... Pamuk... Hayvancılık... Turizm...

Bu ay konuşulan konu ise... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli... DEM Parti'ye uzatılan el... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal kardeşliğe yaptığı vurgu... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Artık anneler ağlamasın" sözleri.

DEM'in birinci parti olduğu... Milletvekili seçiminde yüzde 57.79, yerel seçimde 64.52 oy aldığı Batman'dan... Sıcak notlar.

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MANZARA



Dikkatimizi çekti... Eskiden, kahvenin önünde bir fotoğraf çekeceğimiz zaman... Birkaç kişi ayağa kalkar, uzaklaşırdı.

Fotoğrafının çekilmesini, adının yazılmasını istemeyenler çıkardı.

Bu defa ise... Manzara çok farklı.

Milletin dili çözülmüş... Fotoğraf da çektiriyor, adını da söylüyor... Uzun uzun konuşuyor.

Beşir Altunç, Arif Arslan, İrfan Tapan... Diğer dostlar... Kahvedeyiz.

Batmanlının biri, "Hoş geldiniz" dedi... Sonra da "Yavuz Bey, ne olur bunları yazın" diyerek devam etti:

- Ailemde, MHP'ye oy veren tek kişi yok... MHP'ye hiç sempati duymadım... Ama görüyorum ki, Devlet Bahçeli gerçekten devlet adamıymış.

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DİYAR ET LOKANTASI



Gezdik... Yorulduk... Akşam oldu... Yemek yemeyi bile unuttuk... Otele dönüyoruz.

Arkadaşlar... "Acıktık" dediler.

Vakit oldukça geç... Bu saatte nereye gideceğiz?

Turgut Özal Bulvarı... Diyar Et Lokantası... 24 saat açık.

İlginç... Lokanta kalabalık.

Hem yemek yedik... Hem de müşterilerle sohbet ettik.

Biri... "Huzur olmasa lokanta 24 saat açık olabilir mi?" dedi.

Diğeri... "Huzurumuzu artık kimse bozamaz" diyerek, söze girdi.

Sorduk:

- Bahçeli... DEM... Tokalaşma... Ne diyorsunuz?

Yanıt... Gülen yüzler... Olumlu sözler... "Uzatılan eli geri çevirmek ayıptır" diyenler.

Sonunda... Sıra yemeğin parasını ödemeye geldi.

Dört kişiyiz... Hesap, 750 lira.

***

BÖLGEDE... ILIMLI HAVA



İrfan Tapan... Fotoğraf sanatçısı... Gazetecilikte 50 yıl... Yerinde duramayan bir kişilik... İl merkezinde... İlçelerde... Çarşıda, pazarda.

- İrfan sokaktaki insan ne diyor? Çarşıda, pazarda, Hasankeyf'te, Kozluk'ta... Neler konuşuluyor?

İrfan, "Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatması, bölgede çok ılımlı bir hava yarattı" diyerek söze başladı:







Bundan önceki çözüm süreci sabote edildi... Bölge çok ağır bir bedel ödedi.

Devlet Bahçeli'nin sözleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı... Özgür Özel'in desteği... Çok önemli... Çok değerli.

Şu anda bölgede huzur var... İnsanlar geceleri korkmadan sokağa çıkıyorlar.

Bahçeli'nin konuşmasının ve uzattığı elin, yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz... Devamını ve sonuç vermesini bekliyoruz.

İrfan'la Mezopotamya Otel'in lobisinde konuştuk.

Çevremiz kalabalıktı... Dinleyenler, İrfan'ın sözlerini desteklediler.

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KEMAL TARHAN



Kitap yazmış... "Çınarê Barıncê." Getirdi, imzaladı, okumamı istedi.

Kemal Bey, Beşiri ilçesinin Bahçeli köyünden... Köyün eski adı Barıncê.







Yani... Kitabın adı... "Barınce'nin Çınarı."

74 yaşında... Tarımla uğraşıyor... Buğday, arpa, mercimek.

Dokuz çocuğu var.







- Kemal Bey... Dokuz çocuk tek hanımdan mı?

- Evet... Amcamın kızı... Çok seviyorum... Bana, "Hakkın dört hanım" dediler. Ama başka eş almadım.

Hani... Bir söz var... "Hayatım roman" diye... Kemal Tarhan'ın hayatı da öyle... Kitabı 752 sayfa... Al, sinema filmi yap... TV dizisi yap.

***

'YAŞAYAN BİLİR'



Kemal Tarhan, "Bahçeli'nin kardeşçe yaklaşımı çok büyük ve önemli bir jest" dedi:

- Bahçeli, aşırı uçlara bir mesaj verdi... Bunu iyi anlamak lazım... Kürtler, zafer sarhoşluğuna kapılmadan, gerçek bir kardeşliğe el uzatmalılar.

Sonra... Gözleri daldı gitti... Yıllar öncesine:

Türkiye, çok acılar yaşadı... Yaşayan bilir.

Çocuktum... Beş sınıf bir arada okuyorduk.

Öğretmenimiz, tek kelime Kürtçe bilmiyordu... Öğrenciler olarak da bizler, tek kelime Türkçe bilmiyorduk.

O günlerden bugünlere geldik... Nankör olmayalım... Kıymetini bilelim... Hâlimize şükredelim.

***

DERİN SOHBET



Uzun konuştuk... Kemal Tarhan bırakmadı... Köyüne götürmek istedi.

Çay... Bir çay daha:

Bu vatan, bu bayrak hepimizin... Kardeşçe yaşamalıyız.

Bahçeli, güzel bir başlangıç yaptı... Arkası gelmeli.

Yanıbaşımız ateş çemberi... Çok şükür, Türkiye çok güçlü.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, her etnik kökenden kanaat önderlerini toplamalı.

Özgür Özel'e büyük görev düşüyor... Bahçeli'nin gerisinde kalmamalı.

Cumhuriyet kolay kurulmadı... Kimse, köyünde kendisini misafir görmesin... Bu mübarek al bayrak hepimizin.

***

NİZAMETTİN AYDİŞ



Batman Ziraat Odası Başkanı... Öncelikle tarımı konuştuk... Kırsal kesimi... Ürünleri... Sonra söz siyasete geldi.

İşte Nizamettin Aydiş'in söyledikleri:

Devlet Bahçeli, karşı görüşteki bir partinin temsilcilerine el uzattı... Herkes sevindi.







Bahçeli abimiz, onların oturdukları sıralara kadar yürüyor... Ellerini sıkıyor... Bunun karşılık bulması lazım.

Milletin hoşuna gitti... Erdoğan, takdir etti... Özel, destek verdi... Bunlar çok önemli.

Gerginliğin bitmesi lazım... DEM artık Türkiye partisi olmalı.

Hepimiz Türk'üz... Bu memleket hepimizin.

Bodrum'u terk edip ne diye Suriye'ye... Kamışlı'ya gideceğim... Deli miyim?

Edirne de benim, Batman da benim.

***

GÜNEYDOĞU YOLLARINDA



Yolumuz uzun.. Nusaybin'den arıyorlar... "Geciktiniz... Nerelerdesiniz?"

"Batmanlılar bırakmıyor" diyoruz:

- Merak etmeyin... Geleceğiz... Ama gecikerek.

Yarın... Batman'dan Nusaybin'e... Sınırın sıfır noktasına.