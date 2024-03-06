Abdullah Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"BU AÇIKLAMANIN BİR KAÇ BOYUTU VAR"

"Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamanın birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi özellikle kış dönemini yoğun bir diplomatik hareketlilik içerisinde geçirdik. Hem Milli Savunma hem Dışişleri Bakanlarımız, hem de MİT Başkanımız, Irak'ın merkezi hükümetine ve bölgesel yönetimine sıkça ziyarette bulundular. Orada bir takım görüşmeler ortaya koydular. Bunun bazı yansımaları oldu.

Örneğin Irak'ın merkezi hükümetine bağlı bazı unsurların, bizim terörle mücadele etmiş olduğumuz alanların çeperlerinde varlık göstermeye başladıklarını gördük. Bazı üs bölgeleri kurdular. Yakın zamanda hiç görmediğimiz şeyler bunlar.

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük "sınır ötesi operasyon" mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı