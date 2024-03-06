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Haberler Galeri Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:48

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. "Çemberi tamamlamak üzereyiz" diyen Başkan Erdoğan, bu yaz Irak sınırıyla ilgili sorunların çözüleceğini ifade etti. Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları "Büyük sınır ötesi operasyon mu geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sınır ötesi harekatın sinyalini veren Başkan Erdoğan, "Çemberi tamamlamak üzereyiz" diyerek yaz aylarını işaret etti.

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Başkan Erdoğan, "Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye'yi, teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları "Büyük sınır ötesi operasyon mu geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Abdullah Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"BU AÇIKLAMANIN BİR KAÇ BOYUTU VAR"

"Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamanın birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi özellikle kış dönemini yoğun bir diplomatik hareketlilik içerisinde geçirdik. Hem Milli Savunma hem Dışişleri Bakanlarımız, hem de MİT Başkanımız, Irak'ın merkezi hükümetine ve bölgesel yönetimine sıkça ziyarette bulundular. Orada bir takım görüşmeler ortaya koydular. Bunun bazı yansımaları oldu.

Örneğin Irak'ın merkezi hükümetine bağlı bazı unsurların, bizim terörle mücadele etmiş olduğumuz alanların çeperlerinde varlık göstermeye başladıklarını gördük. Bazı üs bölgeleri kurdular. Yakın zamanda hiç görmediğimiz şeyler bunlar.

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük "sınır ötesi operasyon" mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

Burada önemli bir soru var. Sincar meselesini hatırlayın. 7 Ekim Anlaşması yapılmıştı. Sincar, Kürt devlet unsurlarından temizlenecekti. Bununla ilgili yükümlülüğü olan Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti bu işte istedikleri gibi başarılı olamadılar. Son derece karmaşık bir hale geldi. İyi niyetli bir çalışmaydı. Türkiye'nin peşinde olduğu bir çabaydı.

Irak merkezi hükümetine bağlı unsurların gelmesi son derece önemli bir gelişme. Ama daha olumlu bir takım sonuçlar ortaya koyacak mı? Daha olumlu sonuçlar ortaya koyacak mı yoksa denklemi daha karmaşık bir hale getirecek… Bunu zaman gösterecek.

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