Başkan Erdoğan yeni harekat mesajı verdi! Büyük “sınır ötesi operasyon” mu geliyor? Abdullah Ağar yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. “Çemberi tamamlamak üzereyiz” diyen Başkan Erdoğan, bu yaz Irak sınırıyla ilgili sorunların çözüleceğini ifade etti. Erdoğan’ın söz konusu açıklamaları “Büyük sınır ötesi operasyon mu geliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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