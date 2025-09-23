Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:07

Başkan Erdoğan’dan tarihi Filistin sözleri: Tek bir geri adım dahi atmayacağız... BM konuşması öncesi binlerce paylaşım

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım uyguluyor. İsrail'in katlettiği ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısı en az 20 bini çocuk, 65 bini aşmış durumda. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu. Erdoğan'ın BM konuşması öncesi binlerce paylaşım yapıldı. #PalestinesVoiceErdogan hashtagi, Trend Topic (TT) oldu.

İSRAİL, 7 EKİM 2023'TEN BERİ GAZZE'DE SOYKIRIM UYGULUYOR

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 65 bin 141'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin en az 20 bin 460'nın çocuk olduğu bildirildi. On binlerce ceset enkaz altında kayboldu. Yaralı sayısı: 165 bin 925'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

En az 1006 Filistinli katledildi, 10 bin 19 Filistinli ise yaralandı. Açlıktan hayatını kaybeden Filistinli 147'si çocuk 435'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci ve medyada çalışanların isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlandı.

Söz konu listeye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 300'e yükseldi.

*İsrail Gazze'de 20 bin 460 çocuğu öldürdü

*Katil İsrail, Gazze'de 86 tıp merkezini yıktı

*Gazze'de tamamen yıkılan bina sayısı: Yaklaşık 70 bin

*Açlıktan hayatını kaybeden kişi sayısı: 435

İsrail'in Gazze'ye attığı toplam patlayıcı miktarı: 150.000 tondan fazla

Gazze'de katledilen gazeteci sayısı (15 Eylül itibariyle): 251

Yıkılan cami sayısı: 833

Gazze'ye elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti

*Hastanelerin onarılmasını ve hastaların tedavisini engelledi

Yıkılan hastane sayısı: 38

Katledilen sağlık çalışanı sayısı: 1.670

Gazzelileri açlık ve katliamlarla göçe zorladı

*İsrail'in katlettiği ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısı (18 Eylül 2025 itibariyle): 65 bin 141

Yıkılan okul, üniversite, eğitim kurumu sayısı: 163

Yıkılan toplam sağlık kuruluşu sayısı: 164

Gazze'deki tünel ve binaları aramak için Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandı

İsrail Gazze'de 165 bin 925 masum sivili yaraladı

İsrail Gazze'de 147 çocuğu açlıktan öldürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu. Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın BM konuşması öncesi #PalestinesVoiceErdogan etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. #PalestinesVoiceErdogan hashtagi, Trend Topic (TT) oldu.

Erdoğan, başbakan olarak katıldığı 2007'deki 62. Genel Kurul hitabında, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki en önemli istikrarsızlık kaynaklarından birini, Orta Doğu sorununun oluşturduğunu ifade etti. Bölge geneli ve ötesinde yansımaları olan Filistin sorununu, Orta Doğu ihtilafının odağındaki temel mesele olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, Filistin sorunuyla mücadelenin, sadece bölgede değil, bölge dışındaki ülkelerin de el birliğiyle çözülmesi gereken bir mücadele olduğunu kaydetti.