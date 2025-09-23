Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:07
Başkan Erdoğan’dan tarihi Filistin sözleri: Tek bir geri adım dahi atmayacağız... BM konuşması öncesi binlerce paylaşım
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım uyguluyor. İsrail'in katlettiği ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısı en az 20 bini çocuk, 65 bini aşmış durumda. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu. Erdoğan'ın BM konuşması öncesi binlerce paylaşım yapıldı. #PalestinesVoiceErdogan hashtagi, Trend Topic (TT) oldu.