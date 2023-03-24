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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı
Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:27

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklaması emekli vatandaşları sevindirdi. SABAH'a konuşan vatandaşlar "Hem Ramazan hem de bayram müjdesi oldu. Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bu karar emeklileri çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Ali Kul (70) : Reisimiz biz emeklileri unutmadı. Reis ne dediyse, ne söz verdiyse yaptı, yapmaya devam ediyor. Allah ondan razı olsun.

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Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Fuat Bıyık( 67-emekli) Cumhurbaşkanımızın emekliye verdiği en düşük maaş şuan ki durumda harcamasını bilene göre çok çok iyi. İsraf edenler, Allahtan korkmayanlara ne verirsen ver az derler .Allah devletimizden razı olsun.Bu Ramazan ayında da bizi düşünen, düşmanlara muhtaç etmeyen mert, yürekli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Hasan Koloğlu (67-emekli) Cumhurbaşkanımız şuan ki şartlara göre biz emeklilere iyi para verdi. Allah razı olsun. Bir yılda emekliye sürekli artış ve ikramiye verdi. Daha ne olsun ki Buna da şükretmeyenlere diyecek söz bulamıyorum. Ramazan ayına girdiğimizde yine bir müjde verdi. Reis müjde üstüne müjde veriyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin."dedi

Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

EVİMİZDE BAYRAM HAVASI YAŞANDI

10 yıllık emekli olan 3 çocuk babası Adnan Gülsoy (60), "Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ailemle izliyordum. Müjdeli haberi söylediği an evimizde bayram havası yaşandı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

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