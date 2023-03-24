Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Hasan Koloğlu (67-emekli) Cumhurbaşkanımız şuan ki şartlara göre biz emeklilere iyi para verdi. Allah razı olsun. Bir yılda emekliye sürekli artış ve ikramiye verdi. Daha ne olsun ki Buna da şükretmeyenlere diyecek söz bulamıyorum. Ramazan ayına girdiğimizde yine bir müjde verdi. Reis müjde üstüne müjde veriyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin."dedi



