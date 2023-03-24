Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
06:27
Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklaması emekli vatandaşları sevindirdi. SABAH'a konuşan vatandaşlar "Hem Ramazan hem de bayram müjdesi oldu. Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bu karar emeklileri çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz" diye konuştu.