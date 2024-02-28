Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
13:03
Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…
Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. İlgezdi'nin, vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.