Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak."