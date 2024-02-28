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Haberler Galeri Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:03

Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. İlgezdi'nin, vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.

Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

İlgezdi, bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi.

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Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

VATANDAŞA HAKARET ETTİ: AHLAKSIZ, HADSİZ!

İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti: "Sen kimsin lan hadsiz..." | Video

Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

Vatandaş, Battal İlgezdi'ye, "İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İlgezdi ise kendisini protesto eden vatandaşa hakaretle karşılık verdi.

İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"AHLAKSIZ, HADSİZ HERİF"

"Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum.

Battal İlgezdi, kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı: Hadsiz, ahlaksız herif…

O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak."

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